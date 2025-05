Modica Alta: Santa Maria del Gesù tra eventi privati e la speranza di apertura al pubblico

L’Amministrazione comunale di Modica ha recentemente deliberato tariffe per la concessione a privati del suggestivo complesso di Santa Maria del Gesù di Modica Alta. La decisione apre le porte all’organizzazione di eventi privati come matrimoni, banchetti nuziali, feste e servizi fotografici all’interno di questo sito di notevole valore storico e architettonico.

L’atto deliberativo comunale delinea un utilizzo temporaneo e privatistico del complesso, sollevando interrogativi sulla potenziale volontà di renderlo accessibile alla collettività. Nulla trapela, al momento, circa un’apertura stabile del monumento ai cittadini modicani e ai turisti desiderosi di scoprirne la bellezza.

“Santa Maria del Gesù, dichiarato Monumento nazionale – dice Vito D’Antona di Sinistra Italiana – rappresenta, come sottolineano storici ed esperti, una rara testimonianza di architettura religiosa siciliana risalente al XV secolo. Un luogo che, nonostante abbia ospitato per anni il carcere di Modica, ha beneficiato di un significativo intervento di restauro che ne ha restituito parte della sua originaria bellezza e fruibilità”.

Sinistra Italiana Modica esprime una posizione chiara in merito, ritenendo “non più rinviabile l’apertura del complesso”. L’organizzazione politica auspica che l’Amministrazione comunale vada oltre la mera regolamentazione economica della disponibilità del sito e si adoperi concretamente per aprirne le porte alla città.

L’apertura al pubblico della chiesa e del chiostro potrebbe rappresentare, infatti, un volano straordinario per lo sviluppo turistico di Modica Alta. Si potrebbe immaginare la creazione di un percorso di valorizzazione dell’intero quartiere, con Santa Maria del Gesù come punto di partenza ideale per la scoperta delle numerose chiese e degli importanti palazzi storici, alcuni già restaurati e altri in attesa di recupero, fino a culminare nella visita al maestoso Castello dei Conti.

”La speranza è che la bellezza e la storia di Santa Maria del Gesù possano presto essere condivise con tutti, arricchendo l’offerta culturale e turistica di Modica e del suo affascinante quartiere alto – conclude D’Antona.

Salva