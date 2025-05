Ispica, giovedì l’inaugurazione dei nuovi locali della Guardia Medica e del 118

Ispica – Giovedì 15 maggio saranno ufficialmente inaugurati i nuovi locali della Guardia Medica e della postazione S.E.U.S. 118 di via Amendola 35. Alla cerimonia interverranno, tra gli altri, la Direzione strategica dell’ASP di Ragusa, il presidente della S.E.U.S., Riccardo Castro, la direttrice della Centrale Operativa S.U.E.S. 118, Isabella Bartoli, e le istituzioni locali.

La ristrutturazione e l’adeguamento degli ambienti, grazie a un investimento di circa 50 mila euro a carico del bilancio aziendale, rappresentano un intervento significativo nell’ottica del potenziamento dell’assistenza territoriale e della funzionalità operativa del sistema di emergenza-urgenza. I locali, inoltre, si trovano nelle immediate vicinanze della precedente allocazione, dove sono tuttora in corso i lavori finanziati dal PNRR per la realizzazione della Casa di Comunità.

L’intervento di via Amendola, progettato dal Servizio Tecnico Aziendale, ha riguardato la riorganizzazione interna degli spazi con nuove tramezzature, l’adeguamento degli impianti elettrici e di condizionamento, la realizzazione di servizi igienici idonei, l’installazione di un impianto di videosorveglianza e la completa tinteggiatura dei locali. È stato inoltre predisposto uno spazio coperto per la sosta dell’ambulanza del 118, mentre nuovi arredi sono stati forniti dalla Direzione amministrativa dell’ASP per migliorare il comfort e l’operatività del personale. Grazie alla collaborazione con il Comando dei Vigili Urbani di Ispica è stata, infine, regolamentata la viabilità circostante, con apposita segnaletica.

Salva