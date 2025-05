S.Croce. Borgate marinare, si potenziano i servizi di pulizia in vista dell’estate

Santa Croce Camerina – Si potenziano i servizi di pulizia in vista dell’estate, quando le borgate vedranno aumentare sensibilmente la popolazione di villeggianti e turisti. L’approvazione della delibera di Giunta, su proposta del vicesindaco Francesco Dimartino. “In questo modo – commenta – abbiamo dato sostanza e continuità agli impegni presi per valorizzare le nostre splendide borgate marinare. Così come nelle scorse stagioni, abbiamo investito per garantire un potenziamento dei servizi in termini di decoro, pulizia, uomini e mezzi. Con uno stanziamento aggiuntivo di somme vi sarà un potenziamento, da maggio sino ad ottobre, delle unità dedicate alla pulizia delle nostre borgate e da giugno sino a fine agosto sarà, inoltre, in funzione una ulteriore spazzatrice meccanica per garantire un servizio ancora più efficiente e capillare”. Un passo che va dunque nella direzione di garantire, a residenti e turisti, un ambiente ancora più accogliente e curato, valorizzando la bellezza dei nostri luoghi. “Sappiamo bene che il turismo è una risorsa importante e fondamentale per Santa Croce – aggiunge il sindaco Peppe Dimartino – ed è qualcosa su cui stiamo puntando molto dall’inizio del nostro mandato. Vogliamo che chi viene a visitare i nostri luoghi trovi non solo mare cristallino e paesaggi mozzafiato, ma anche decoro e rispetto per il nostro territorio. Per ottenere questi risultati occorre, come sempre, la collaborazione di tutti”.

Salva