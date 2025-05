Lavori stradali a San Giacomo(Ragusa): Caruso presenta interrogazione

Ragusa – La consigliera comunale Rossana Caruso ha presentato in queste ore un’interrogazione rivolta al sindaco Peppe Cassì e all’assessore ai Lavori pubblici e alle Contrade, Gianni Giuffrida, per chiedere chiarimenti urgenti in merito alla gestione dei lavori stradali nella zona di San Giacomo, dove la popolazione segnala da tempo forti disagi legati alle condizioni della viabilità alternativa. In particolare, via della Fontana – strada secondaria utilizzata come deviazione durante i lavori sull’ex Sp 53 (via della Torre) – versa in condizioni critiche, con buche, tratti sconnessi e segnaletica inadeguata, mettendo a rischio la sicurezza di chi la percorre quotidianamente. “Le segnalazioni dei residenti, sempre più numerose e preoccupate – dice Caruso – evidenziano una mancanza di programmazione e interventi tampone che stanno esasperando la cittadinanza”. L’interrogazione presentata dalla consigliera Caruso è finalizzata a conoscere lo stato di avanzamento dei lavori sulla strada principale, i tempi previsti per la conclusione dell’intervento e le motivazioni della mancata manutenzione preventiva della viabilità alternativa. Sollecitato, inoltre, un intervento urgente per mettere in sicurezza via della Fontana e maggiore trasparenza nella comunicazione con la cittadinanza. “Non si può chiedere ai cittadini di sopportare disagi così gravi senza garantire almeno condizioni minime di sicurezza – aggiunge Rossana Caruso – La situazione di via della Fontana è inaccettabile e rappresenta un pericolo per chi la percorre ogni giorno. Capisco e condivido l’importanza degli interventi in corso, ma vanno pianificati con responsabilità e buon senso. È ora che l’Amministrazione dia risposte concrete a un territorio che si sente abbandonato”. La consigliera, insomma, ribadisce che i cittadini non sono contrari ai lavori, anzi li attendono da tempo, ma ritengono inaccettabile la gestione delle fasi transitorie, che andrebbero affrontate con maggiore attenzione e cura per la vivibilità del territorio.

Salva