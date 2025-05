Civici o cinici?……di Lucia Cascone

Alla fine si è saputo quello che già tutti sapevamo: i sindaci “civici” della Provincia di Ragusa sono, in realtà, sindaci di destra. “Si può mentire a una persona per molto tempo o a molti per un giorno, ma non si può mentire a tutti per tutto il tempo”. Perché mentire all’elettorato? Per cosa? Sicuramente per accaparrarsi voti di gente indecisa o sbadata, ma in modo disonesto. L’ideologia, oggi, è qualcosa di soggettivo, per questo molti votano senza sapere quello che votano. L’esempio sono questi individui che un giorno dicono una cosa e il giorno dopo il contrario. Ma allora, non si vota per convinzioni profonde? No, apparentemente oggi la gente vota con la stessa serietà con cui si consulta la previsione del tempo (chi inganna troverà sempre chi si lascia ingannare, diceva Machiavelli). E così i sindaci che ieri erano civici oggi sono di Fratelli d’Italia o di FI e domani di ciò che conviene. Uno di loro viene da un comune (la devastata Modica) che deve 200 milioni di euro. Un altro, quello di Santa Croce, dove non c’è quasi opposizione. Il sindaco di Ragusa è un consueto sterminatore della Cultura, autore di due serie TV di successo: “Il Caravaggio è autentico” e la premiata “Ti regalo un Castello”. La signora di Comiso ha moltissima esperienza nel fallire con l’aeroporto della sua città. E tutti festeggiavano con gioia! Quello che festeggiavano, in realtà, è che gestiranno un bilancio provinciale di oltre 200 milioni di euro. Dallo champagne non esce poesia. E a Ragusa un assessore festeggiava perché aveva vinto la destra! (ma si votarono tra di loro! Quello è il livello intellettuale). La menzogna, quando è menzogna, ha doppio effetto. Ora resta da giustificare l’ingiustificabile. Per esempio, che nell’amministrazione di Ragusa c’è gente progressista. È da ridere tutto l’anno! Ecco perché quando il sindaco Cassì dice “2043” la gente muore dalle risate. In che altro modo puoi prenderlo? (altri 40 mila euro) o ascoltare “Ragusa Prossima” che hanno perso tutto il pudore, tutta la dignità che poteva restarvi è scomparsa. È disgustoso sentirli giustificarsi! Non vi interessa la città, non vi ha mai interessato. Le discussioni nelle sessioni del Consiglio Comunale sono patetiche. L’opposizione è disprezzata ogni settimana. In questo modo la democrazia ha i giorni contati. Forse vogliono creare il Partito unico. Chi lo sa!

Lucia Cascone