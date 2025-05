L’ex chiesetta di San Martino a Modica Alta verso il recupero funzionale

Importante sopralluogo questa mattina presso la chiesa di S.Martino a Modica da parte dell’Onorevole Ignazio Abbate. Obiettivo recuperare un patrimonio storico e religioso ormai in stato d’abbandono da oltre un ventennio. Insieme al parlamentare della DC anche i vertici dell’ASP, il direttore generale Pino Drago ed il dirigente del settore amministrativo Massimo Cicero, i componenti dell’ufficio tecnico dell’ASP ed il sovrintendente ai Beni Culturali Antonino De Marco. “La chiesa di S.Martino, storicamente al servizio dell’omonimo ospedale – dichiara l’On.Abbate – è un piccolo tesoro nascosto nel cuore del quartiere S.Giovanni a Modica Alta. Il sopralluogo di oggi è finalizzato al recupero dell’immobile e ad una sua futura destinazione a polo culturale e convegnistico a servizio dell’ASP e non solo. Nelle scorse settimane anche un insigne storico dell’arte come il Prof. Paolo Nifosì si era interessato della Chiesa di S.Martino e aveva espresso la necessità di un intervento di recupero e riqualificazione. Come rappresentante della Regione mi sono messo a disposizione della proprietà (ASP) per rintracciare i fondi necessari ad effettuare i lavori che saranno naturalmente seguiti dalla Sovrintendenza ai Beni Culturali di Ragusa. Una collaborazione che porterà sicuramente risultati positivi e che permetterà di riappropriaci di un luogo storico che per secoli ha rappresentato anche la sacralità della religione per la comunità di Modica Alta e soprattutto per i tanti pazienti dell’Ospedale S.Martino che vi hanno visto un rifugio spirituale nei momenti più difficili”.

