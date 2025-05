Tentativo di spaccata a Rosolini: auto come ariete contro negozio di articoli sportivi

Ancora un episodio di criminalità scuote la tranquillità di Rosolini. Nella notte tra il 30 aprile e il 1° maggio, intorno alle 4, un tentativo di furto con il metodo della spaccata ha preso di mira il negozio di articoli sportivi “World Sport”, situato in via Macauda, al civico 3.

Secondo le prime ricostruzioni, ignoti malviventi hanno utilizzato un’automobile come ariete nel tentativo di forzare la saracinesca del negozio. La violenza dell’impatto, avvenuto dopo aver preso la rincorsa lungo via Macauda, ha causato danni non solo alla serranda metallica dell’esercizio commerciale, ma anche a un veicolo parcheggiato nelle vicinanze.

Il forte rumore provocato dai ripetuti urti ha svegliato il proprietario del “World Sport”, Paolo Ravalli, che risiede proprio sopra il suo negozio. Immediatamente allertate, le forze dell’ordine si sono recate sul posto per avviare le indagini del caso.

Dalle prime informazioni raccolte, sembra che sull’auto utilizzata per la spaccata, presumibilmente una Fiat Uno, si trovassero due individui. Uno di loro sarebbe sceso dal veicolo nel tentativo di introdursi all’interno del negozio, ma i danni significativi riportati dalla saracinesca hanno reso vano il loro proposito. Poco dopo, i malintenzionati hanno desistito e si sono dileguati, facendo perdere le proprie tracce.

Il titolare, Paolo Ravalli, ha immediatamente iniziato la conta dei danni, che appaiono piuttosto ingenti. L’urto violento contro la saracinesca ha causato la distruzione di diverse vetrine che erano posizionate proprio a ridosso della chiusura metallica.

“In 44 anni di attività non mi era mai successo nulla di simile”, ha commentato con amarezza Paolo Ravalli. “Oggi stiamo quantificando i danni, che sono abbastanza consistenti. Fortunatamente, non sono riusciti a entrare e, in ogni caso, non avrebbero trovato nulla di valore, perché è nostra abitudine non lasciare contanti in cassa”.

L’episodio ha destato preoccupazione nella comunità locale, già provata da precedenti episodi di microcriminalità. Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e identificare i responsabili di questo ennesimo tentativo di furto.

foto corriere elorino

Salva