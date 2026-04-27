Verde pubblico abbandonato. Scimonello: “Scicli non lo merita”

Scicli, 27 Aprile 2026 – Scicli merita più cura: il verde pubblico non può essere abbandonato, l’amministrazione si assuma le proprie responsabilità

Dichiarazione dell’ex assessore alle Manutenzioni del Comune di Scicli, Guglielmo Scimonello

“Con l’arrivo della primavera, Scicli si trova nuovamente a fronteggiare il problema dell’erba alta nelle aree verdi pubbliche e lungo i margini stradali – dice l’ex assessore alle Manutenzioni, Guglielmo Scimonello – .. Questa situazione non rappresenta solo una questione estetica di decoro urbano ma costituisce un rischio per la salute pubblica e la sicurezza stradale. A dichiararlo è l’ex assessore del Comune di Scicli, Guglielmo Scimonello, che aggiunge: “Le aiuole spartitraffico e le aree adibite a verde pubblico, sono piene di erbacce e spazzatura che soffocano gli alberi mal curati e versano in uno stato di abbandono, con rami che fuoriescono ed erbacce, come per esempio, Via delle Americhe al Villaggio Jungi. L’erba alta lasciata al degrado – continua Scimonello – favorisce la proliferazione di zecche, zanzare ed altri parassiti in una piccola fascia di vegetazione lasciata al degrado a pochi passi dalle abitazioni. La situazione è particolarmente evidente in città e nelle frazioni dove l’erba alta domina marciapiedi, aiuole spartitraffico, rotatorie, giardini e parchi pubblici. Da tempo segnalo – ribadisce Guglielmo Scimonello – come questo stato d’incuria comprometta l’immagine della città, in particolare agli occhi di turisti e visitatori. E’ assolutamente fondamentale che l’esecutivo cittadino, provveda ad intensificare degli interventi di sfalcio e pulitura durante i mesi primaverili e un aumento delle risorse destinate a questo settore. Tuttavia, ogni anno i cittadini di Scicli, – prosegue Scimonello – si trovano a convivere con gli stessi disagi, in contrasto con le promesse di decoro urbano fatte in passato. Gli sciclitani non meritano una città trascurata, dove gli spazi pubblici vengono lasciati all’incuria e all’abbandono. Serve – termina Scimonello – un’amministrazione più presente, attenta e capace di rispondere con serietà e puntualità alle esigenze quotidiane.”

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