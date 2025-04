Modica. “Expo della Contea 2025”. Taglio del nastro domani 1° maggio alle 18.00

Modica – Tutto pronto per il taglio del nastro alla ventisettesima edizione di “Expo della Contea”.

Un taglio inaugurale tutto al femminile. Saranno la presidente del Libero Consorzio di Ragusa, Marisa Rita Schembari e il sindaco di Modica, Maria Monisteri a dare lo star up alla manifestazione che si terrà dal 1 al 4 maggio pp.vv. in un’area di circa duemila metri quadri nelle adiacenze dell’ex mercato ortofrutticolo. Il momento della inaugurazione domani il 1° maggio alle ore 18.00.

Seguirà alle 19.00 al palazzo dei Mercedari il primo convegno sul tema: “Turismo: dal mare al territorio. Il richiamo del restauro del tardo barocco”. Relazioneranno: Maria Rita Schembari (Presidente Libero Consorzio comunale di Ragusa), Maria Monisteri (Sindaco di Modica), Felice Di Donato ( CEO Modica Hotel); Paolo Patanè ( Direttore Ente Gestore “Le città tardo barocche del Val di Noto); Prof. Marco Platania (docente Economia del Turismo Unict).

Venerdì 2 maggio, sempre alle ore 19 al palazzo dei Mercedari altro momento di riflessione su un tema di grande attualità: Commercio e tessuto urbano dei centri storici. Dalla crisi al rilancio.

Si confronteranno su questo tema di grande attualità: Gianluca Manenti (Presidente Confcommercio Sicilia); Orazio Carpenzano (Urbanista e preside facoltà Architettura Sapienza Roma) in video conferenza; Maria Monisteri ( Presidente GAL Terra Barocca) e Marco Giambra (Questore di Ragusa).

Expo della Contea 2025 è un contenitore, oltre che di genere merceologico legato al territorio, di intrattenimento, musica, spettacoli, street food e occasioni per il tempo libero.

