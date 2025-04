I pistacchi conquistano i siciliani

In un contesto in cui il consumo di snack è in costante crescita, i siciliani riscoprono le tradizioni alimentari, abbracciando al contempo nuove abitudini. Secondo una ricerca* condotta da American Pistachio Growers – associazione no profit che unisce i coltivatori di pistacchi americani – in collaborazione con mUp Research, circa il 93% dei siciliani consuma pistacchi, rendendoli uno degli snack più amati nel nostro Paese.

Gli intervistati hanno dimostrato una preferenza per gli snack a base di frutta secca (81%) e quelli a base di frutta fresca (60%), rispetto a quelli dolci (53%). In particolare, oltre 1 siciliano su 2 consuma spesso i pistacchi: questo trend evidenzia non solo l’apprezzamento per il loro gusto unico, ma anche la loro versatilità come snack adatto a diverse occasioni e fasce demografiche.

IL PISTACCHIO E LA CONVIVIALITÀ

Sentirsi fuori posto in un contesto conviviale è un’esperienza comune, soprattutto quando non si conoscono bene le persone presenti, o si fatica a inserirsi in dinamiche già consolidate. Infatti, il 40% degli intervistati non riesce a trovare punti di connessione con gli altri, mentre il 30% si sente come un «pesce fuor d’acqua» se non conosce nessuno.

Tuttavia, la condivisione del cibo a tavola rappresenta una forma di socialità fondamentale, che spazia dall’abituale pasto in famiglia a cene formali con amici e parenti, fino a momenti più informali come merende e feste di compleanno. Fin dall’antichità, gli uomini si riunivano attorno al fuoco, dando vita al concetto di convivialità. Questo elemento è così importante da promuovere effetti positivi, come infondere buon umore e contribuire al benessere psicologico. Non sorprende, dunque, che il 90% dei rispondenti partecipi a momenti conviviali almeno una volta al mese.

In questo contesto, focalizzarsi sul cibo, come ad esempio sui pistacchi, può essere un ottimo modo per non sentirsi esclusi e avviare conversazioni. Il pistacchio, con la sua straordinaria versatilità e il profondo valore culturale, emerge come un autentico “acceleratore“ di convivialità. Il semplice gesto di aprire il suo guscio e condividerlo non solo stimola il dialogo, ma arricchisce ogni incontro tra amici e familiari, creando un’atmosfera di calore e intimità. Graditi dal 76% degli intervistati, i pistacchi sono riconosciuti per la loro reputazione di snack sano e leggero (opinione del 28% delle persone) e per la loro facilità di condivisione (parere del 49% dei rispondenti).

Salva