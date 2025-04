Asp Ragusa. In servizio i 31 operatori tecnici stabilizzati e i 21 collaboratori oggetto di progressione verticale

Continua l’impegno dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa nel rafforzamento dell’organico e nel garantire stabilità occupazionale al personale dipendente. A partire dal 1° maggio entreranno in servizio 31 operatori tecnici stabilizzati grazie alle ultime procedure portate a termine con successo.

L’ASP prosegue inoltre il percorso delle progressioni verticali rivolte al personale del comparto, con l’obiettivo di valorizzare le competenze interne e offrire concrete opportunità di crescita professionale. Verranno contrattualizzati a partire dal 1° maggio 4 dipendenti per il profilo di Collaboratore professionale amministrativo, 9 per il profilo di Collaboratore tecnico professionale e 8 Collaboratori tecnici informatici. Sono in fase di ultimazione le procedure per la copertura di ulteriori 11 posti di Collaboratore amministrativo professionale, che verranno assegnati a vari servizi.

Inoltre, è stato avviato lo scorrimento della graduatoria degli assistenti amministrativi: grazie a una delibera adottata nei mesi scorsi, 45 dipendenti erano risultati in possesso dei requisiti richiesti per la stabilizzazione, a fronte di 40 posti vacanti. Con la conclusione della verticalizzazione, anche i posti residui verranno resi disponibili (il primo a far data dal 1° maggio), permettendo la piena valorizzazione del personale avente diritto.

“Questi risultati testimoniano un’attenzione costante verso il capitale umano, che rappresenta il vero motore della nostra sanità – dichiara il Direttore generale dell’ASP di Ragusa, Giuseppe Drago -. Dall’inizio del 2024 abbiamo già stabilizzato 515 unità, un traguardo che ci rende orgogliosi e che segna un punto fermo verso una sanità più stabile, efficiente e vicina ai cittadini. Continuiamo a lavorare per garantire non solo l’ingresso di nuove risorse, specie nelle branche specialistiche carenti, ma anche la valorizzazione delle professionalità già presenti all’interno dell’Azienda”.

