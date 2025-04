Modica Calcio in campo per preparare l’ultima partita del girone

Modica – Ultima settimana di regular season, una settimana intensa che porta al tutto per tutto Domenica 27 Aprile, quanto il Modica Calcio scenderà in campo contro la Rosmarino ad Acquedolci, gara prevista per le 16:30.

Una partita da giocare tutta d’un fiato con un occhio agli altri campi, obiettivo vincere e aspettare il verdetto del campo. Settimana iniziata con il gruppo in campo guidato da Pasquale Ferrara, unici assenti Neto, in permesso concesso dalla società per questioni familiari, e Mollica.

