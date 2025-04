Attività ispettiva relativa al 2024 dell’Ispettorato nazionale del lavoro L’Ebt Ragusa comunica le ultime novità

Ragusa – L’Ente bilaterale del terziario di Ragusa comunica alle imprese e ai lavoratori del comparto presenti nell’area iblea che, in data 31 marzo 2025, l’Ispettorato nazionale del lavoro ha presentato la relazione annuale sull’attività ispettiva relativa al 2024, evidenziando alcuni dati dell’attività svolta nel 2024 dal personale dell’Ispettorato nazionale del lavoro e dai militari del Comando carabinieri per la tutela del lavoro che opera all’interno dell’Agenzia. Tra questi, a livello nazionale, 139.680 verifiche ispettive; 83.330 violazioni in materia di salute e sicurezza accertate nelle 46.985 ispezioni effettuate (+126% sull’anno precedente); 15.000 sospensioni delle attività imprenditoriali; 200 milioni di contributi previdenziali e 20 milioni di premi assicurativi recuperati. A chiusura dell’incontro, sono state illustrate le linee operative per l’attività da svolgersi nel corso del 2025, volte ad intensificare il presidio della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e la lotta contro il lavoro sommerso e lo sfruttamento dei lavoratori. In ambito di prevenzione e di promozione, è chiarito dal consiglio direttivo dell’Ebt presieduto da Gregorio Lenzo, saranno inoltre incrementate le iniziative di sensibilizzazione sui rischi connessi agli infortuni e alle malattie professionali, nonché le campagne informative per promuovere i vantaggi del lavoro regolare e contrastare il lavoro sommerso. Ulteriori informazioni potranno essere acquisite contattando la sede dell’Ebt in via Roma a Ragusa allo 0932.622522.

