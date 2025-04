Basket. La Passalacqua Ragusa pronta alla trasferta di Broni con l’obiettivo fare risultato

Ragusa – “Ogni sconfitta brucia, è naturale, ma voltiamo pagina. Giovedì giochiamo a Broni, un campo difficile. E faremo di tutto per riportare la serie in parità e per giocarci il passaggio del turno a Ragusa”. Parole di coach Mara Buzzanca il giorno dopo la sconfitta casalinga patita, al Pala Minardi in gara 1 dei play off di serie A2 Lbf Techfind.

Broni si è imposta dopo una gara sempre condotta in vantaggio, sfruttando l’esperienza delle sue giocatrici, costruendo pazientemente gioco con le sue “lunghe” e amministrando il vantaggio che ha raggiunto anche quota 19. Il ritorno di Ragusa che è riuscita ad arrivare a -6 ad un minuto e mezzo dalla sirena finale ha fatto tremare le avversarie ma non è bastato a ribaltare le sorti dell’incontro.

“Dobbiamo entrare in campo a Broni con un atteggiamento diverso, con attitudine differente, sia in attacco, sia in difesa. Lo sappiamo fare e lo abbiamo dimostrato nel corso di una stagione che senza la penalizzazione di inizio campionato ci avrebbe viste prime in classifica. L’ultima schiacciante vittoria contro Mantova, nell’ultima di campionato paradossalmente può averci fatto rilassare”, dice Buzzanca.

Testa e cuore a Broni. “Ora è solo tempo di digerire quanto avvenuto martedì, giornata in cui, forse, abbiamo sofferto anche un calo di tensione. Eravamo pronte a scendere in campo lunedì; in tarda mattinata è cambiato tutto e sono cambi che possono incidere nella concentrazione. Ma i risultati non si ottengono con i ‘se’. Broni ha interpretato la partita meglio di noi, abbiamo sofferto tecnicamente la loro fisicità e la loro esperienza. Sta a noi, ora, ribaltare il pronostico e riportare la serie a Ragusa esprimendo il gioco di cui siamo capaci, lottando in difesa e correndo in transizione. Anche questa volta, partita dopo partita. Il basket, lo sport in generale è così, si vince ed è bellissimo, si perde e bisogna pensare alla prossima partita. Siamo già con la testa e Broni”, conclude l’allenatrice della Passalacqua Ragusa, Mara Buzzanca.

Appuntamento giovedì, 24 aprile, per Gara 2 al Pala Brera di Broni. Inizio match alle 20.30. Trasmissione della partita su Flima.tv

