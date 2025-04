Straordinario successo per la Gilda alle elezioni RSU degli istituti provinciali di Ragusa

Un risultato elettorale che va oltre le più ottimistiche previsioni: la Gilda degli Insegnanti si afferma come la sigla sindacale più votata nelle recenti elezioni RSU (Rappresentanze Sindacali Unitarie) che hanno coinvolto gli istituti provinciali di Ragusa. Il sindacato, da sempre in prima linea nella tutela dei diritti dei docenti, professionisti fondamentali del comparto istruzione, ha riscosso un ampio consenso in numerose scuole della provincia.

Il coordinatore provinciale, professor Orazio Puglisi, esprime la sua piena soddisfazione per questo esito straordinario: “Molti dei nostri candidati hanno ottenuto l’elezione e, in diverse scuole del territorio ragusano, la Gilda si è rivelata la lista più votata tra tutte quelle presentate. Questo successo è la tangibile conferma del lavoro svolto con serietà e dedizione da me, in qualità di coordinatore, e da tutti i membri del direttivo.”

Un risultato ancora più significativo se si considera che il professor Puglisi ha assunto l’incarico di coordinatore provinciale solo pochi mesi fa. “In questo breve periodo,” ricorda, “abbiamo profuso un impegno costante, culminato nell’organizzazione di un seminario di formazione che ha fornito ai nostri candidati gli strumenti necessari per presentarsi con piena consapevolezza e competenza in materia di diritti sindacali.”

Sebbene i numeri definitivi siano attesi nei prossimi giorni, il professor Puglisi sente già la necessità di esprimere un sentito ringraziamento: “Un ringraziamento sincero va a tutti i docenti che hanno riposto la loro fiducia in noi, ai candidati che si sono messi in gioco con impegno e alle commissioni elettorali per il loro prezioso lavoro.” Questa fiducia è ulteriormente avvalorata dal costante aumento del numero di docenti che scelgono di iscriversi alla Gilda.

Il coordinatore provinciale volge poi lo sguardo al prossimo, importante appuntamento: l’elezione del Nuovo Direttivo che guiderà la Gilda Ragusa nei prossimi anni. Questa elezione, momento cruciale di partecipazione democratica, vedrà i docenti iscritti al sindacato chiamati a scegliere i propri rappresentanti.

