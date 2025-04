Incredibile coincidenza l’Avellino Calcio e il Vaticano: Una storia di promozioni e Papati

Dal 1958, ogni volta che l’Avellino Calcio ottiene una promozione, si verifica anche un evento significativo nella storia del Vaticano. Questa curiosa sincronicità ha richiamato l’attenzione di molti tifosi e storici, creando un intreccio tra gioie calcistiche e momenti di dolore legati alla morte di Papi.

1958: La Prima Coincidenza

La storia inizia il 9 ottobre 1958, quando la morte di Papa Pio XII coincide con l’inizio della quarta serie per l’Avellino, che in seguito ottiene la promozione in serie C. Questo momento segna l’inizio di una serie di eventi legati al calcio e alla storia ecclesiastica italiana.

Il Papato di Paolo VI

Con l’elezione di Giovanni Montini a Papa Paolo VI, un altro capitolo si aggiunge alla storia. Il papato di Paolo VI dura quindici anni e si sviluppa in un periodo di grande trasformazione sia per la Chiesa che per il calcio italiano. Proprio durante questa fase, l’Avellino torna in serie C, mantenendo viva la tradizione di coincidenze tra il mondo del calcio e la Santa Sede.

Giovanni Paolo I e l’anno 1978

Nel 1978, un altro evento drammatico mette in risalto questa strana relazione: la morte di Papa Giovanni Paolo I, che rimane sul soglio pontificio solo 33 giorni. Nello stesso anno, l’Avellino conquista la storica promozione in serie A, un successo che coincide con il pontificato di Karol Wojtyła, futuro Papa Giovanni Paolo II.

Eventi tra Calcistiche e Papali

La storia continua a ripetersi: il 19 giugno 2005 l’Avellino raggiunge la finale playoff, mentre il mondo intero piange la morte di Papa Giovanni Paolo II. Questi eventi si intrecciano in un destino comune, dove lacrime di gioia e dolore si mescolano.

Il 2013: Le Dimissioni di Benedetto XVI

Nel 2013, l’assenza di un Papa a seguito delle dimissioni di Benedetto XVI si fa notare, ma non prima che l’Avellino conquisti la B, dimostrando come il legame tra la squadra e la storia ecclesiastica resti forte e inalterato.

La Promozione di Oggi

Infine, con la recente promozione dell’Avellino, la notizia si fa drammatica: Papa Francesco, il primo Papa non europeo in diversi secoli, potrebbe avere un destino che si intreccia ancora una volta con quello della squadra. Le dimissioni e le pompose cerimonie ecclesiastiche si mescolano alle celebrazioni calcistiche, creando un’effervescente storia di emozioni.

Conclusione

Questa incredibile coincidenza tra l’Avellino Calcio e i Papi è più di una semplice serie di eventi. È una testimonianza di come il calcio e la spiritualità possono intrecciarsi, creando una narrazione eccitante che continua a affascinare tifosi e credenti dal 1958 ad oggi. Ogni promozione dell’Avellino non è solo un successo sportivo, ma anche un momento di riflessione su un legame più profondo tra fede e passione.

