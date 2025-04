Ispica. 36enne arrestata dalla Polizia per detenzione al fine di spaccio di stupefacenti

Ispica – Prosegue l’attività incessante della Polizia di Stato nel contrasto al traffico di sostanze stupefacenti nella provincia di Ragusa. Un’operazione condotta dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Modica ha portato all’arresto in flagranza di reato di una donna di 36 anni residente a Ispica, ritenuta responsabile di detenzione ai fini di spaccio di cocaina e hashish.

L’arresto è scaturito da mirati servizi di appostamento e osservazione condotti dagli investigatori, che avevano notato un insolito viavai di giovani nei pressi di un’abitazione situata nel centro di Ispica. Insospettiti da tale movimento, gli agenti hanno deciso di approfondire la situazione effettuando un controllo all’interno dell’appartamento.

L’irruzione nell’abitazione, avvenuta con il supporto di un’unità cinofila della Questura di Catania, si è rivelata fruttuosa. Durante la perquisizione, sono stati rinvenuti e sequestrati circa 30 grammi di cocaina e 45 grammi di hashish, già suddivisi in dosi pronte per essere immesse sul mercato illecito. Oltre alla droga, gli agenti hanno scoperto un bilancino di precisione e vario materiale utilizzato per il confezionamento delle singole dosi.

La donna arrestata, già nota alle forze dell’ordine per precedenti specifici in materia di stupefacenti e per reati contro il patrimonio, è stata immediatamente condotta presso gli uffici del Commissariato di Modica. Al termine delle formalità di rito, è stata dichiarata in stato di arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e posta a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa.

L’operazione testimonia l’impegno costante della Polizia di Stato nel contrastare lo spaccio di droga, un fenomeno che continua a rappresentare una grave minaccia per la sicurezza e la salute pubblica nel territorio ibleo.