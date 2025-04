Tragica scoperta a Modica: anziano trovato morto in casa nel quartiere Sacro Cuore

Un uomo ultrasettantenne è stato trovato senza vita nel suo appartamento a Modica, nel quartiere Sacro Cuore, nei pressi del polo commerciale. La macabra scoperta è avvenuta nella giornata di oggi, gettando nello sconforto i residenti della zona.

L’uomo, sposato e padre di figli, viveva da solo da qualche tempo nell’abitazione. A dare l’allarme sono stati i vicini di casa, preoccupati dal non vedere l’anziano in giro da almeno tre giorni. La sua assenza prolungata aveva destato sospetti, in quanto era conosciuto come una persona molto abitudinaria.

Purtroppo, l’accesso all’appartamento ha confermato i timori peggiori. Il corpo dell’uomo è stato rinvenuto riverso sul pavimento, e accanto ad esso sono state trovate tracce di sangue.

Al momento, le cause del decesso sono ancora incerte. Una delle ipotesi al vaglio degli inquirenti è che l’uomo possa aver avuto un improvviso malore e, cadendo, abbia battuto la testa. Tuttavia, la presenza di sangue vicino al corpo non esclude altre dinamiche, e le forze dell’ordine stanno conducendo le opportune indagini per fare piena luce sull’accaduto.

La notizia della tragica scomparsa ha rapidamente fatto il giro del quartiere, suscitando profondo cordoglio tra i conoscenti e i vicini dell’uomo. Si attendono ulteriori sviluppi dalle indagini per chiarire le circostanze di questa triste vicenda.