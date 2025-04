Ragusa. Pronti a partire i lavori per prolungare la pista ciclabile nell’area della Riserva dell’Irminio

“Se lungo un versante prosegue la riqualificazione del lungomare Bisani con la passerella in legno – afferma il sindaco, Peppe Cassì – dall’altro sono stati consegnati e sono quindi pronti a partire i lavori per prolungare la pista ciclabile nell’area della Riserva dell’Irminio.

Si tratta di un progetto innovativo e completamente ecosostenibile, premiato con l’importo maggiore tra i 16 approvati dalla Regione Siciliana per “Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica”, che ha più vantaggi:

– valorizzare ancora di più il nostro litorale e la Riserva dell’Irminio;

– continuare a sviluppare la mobilità green lungo la costa, andando dal territorio di Scicli a quello di Santa Croce;

– aumentare la sicurezza stradale, ciclistica e pedonale, evitando pericolose commistioni;

– accrescere l’attrattività cicloturistica del nostro territorio, un settore in forte espansione”.

“Ideato dal nostro ufficio ai Lavori pubblici – prosegue l’assessore al ramo, Gianni Giuffrida – l’intervento è il frutto di un’ampia sinergia, tradotta in un protocollo di intesa tra il Comune di Ragusa, il Libero Consorzio, il Comune di Scicli, nel cui territorio ricade parte dell’opera, e altri nove soggetti tra associazioni ambientaliste e sportive.

Il progetto è infatti più ampio della sola realizzazione all’opera vera e propria, che muoverà lungo la Sp63 Marina di Ragusa-Donnalucata in continuità con il tratto che abbiamo già realizzato, ma prevede anche la sistemazione e la messa in sicurezza di alcuni percorsi interni alla Riserva, la riqualificazione delle aree degradate, la rimozione di manufatti realizzati prima dell’istituzione di Area protetta, la realizzazione di infopoint, bookshop e punto ristoro, l’installazione di pannelli informativi e il potenziamento dei servizi per la fruizione di tutto il sito”.

