La Volley Modica Under 19 batte in quattro set la Don Orione Capacense e vola in finale

Don Orione Capacense 1

Volley Modica 3

Parziali: 19/25, 25/17, 21/25, 23/25

Obiettivo centrato. La formazione under 19 della Volley Modica è finale.

I “Galletti” allenati da Ciccio Italia, infatti, ieri a Palermo hanno battuto 3 – 1 i pari età della Don Orione Capacense nella semifinale secca del campionato regionale, staccando il pass per la finale che si giocherà al “PalaRizza” di Modica il 30 aprile.

La sfida alla Don Orione Capacense inizia bene per il sestetto della Contea, che ha un buon impatto al match e mette subito in difficoltà i padroni di casa che non riescono ad arginare il gioco fluido dei modicani. Le bocche di fuoco biancoazzurre accendono subito la “miccia”, in ricezione si sbaglia il minimo sindacale e il parziale di apertura si chiude con un facile 19/25 per il sestetto modicano.

Al cambio di campo, la Don Orione ritrova le sue certezze e l’inerzia del match cambia padrone. I padroni di casa sostenuti dallo sportivissimo pubblico presente ritrova i giusti meccanismi e manda in confusione i modicani che sbagliano troppo in tutti i reparti e si consegnano ai loro avversari che ringraziano e si portano a casa facilmente il parziale con un 17/25 che non ammette repliche e che rimette in parità il match.

Coach Italia al cambio di campo tranquillizza i suoi atleti, impartisce le varianti tattiche da attuare in partita e alla ripresa del gioco si rivede la vera Volley Modica.

Dal terzo parziale in poi la gara diventa più combattuta ed equilibrata. I due sestetti lottano punto a punto, ma nessuno riesce a scappare. Nel finale la “Ciccio Italia Band” riesce a piazzare il break decisivo e a chiudere la frazione con il punteggio di 21/25 che vale il nuovo “sorpasso”.

Equilibrio e tensione in campo anche nel quarto segmento di gioco. Modica sente l’odore della finale e prova ad alzare il ritmo del gioco, la Don Orione è con le spalle al muro, ma non vuole mollare. Il tira e molla nel punteggio dura fino alle fasi finali della frazione, ma la Volley Modica si dimostra con i nervi più saldi e tecnicamente più preparata e riesce a tagliare il traguardo al “Fotofinish”, mettendo a terra la palla del 23/25 che tra gli applausi del pubblico palermitano fa esplodere di gioia tutta la panchina modicana e che vale la finale regionale che i modicani avranno l’onore e l’onere di giocarsi in casa il 30 aprile contro i catanesi della Giavì Pedara.

