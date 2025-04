Pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’UE i bandi per la continuità territoriale per l’aeroporto di Comiso

Lo scorso 11 aprile 2025 sono stati ufficialmente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea i bandi per la continuità territoriale per l’aeroporto di Comiso. Un risultato fondamentale ottenuto grazie al Ministero dei Trasporti e al Ministro Salvini, alla Regione Siciliana e al Governo Schifani, nonché all’Assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità Alessandro Aricò e altre importanti figure istituzionali, che hanno lavorato insieme per favorire lo sviluppo del territorio. Questi bandi, decisivi per lo sviluppo del trasporto aereo nella regione, aprono la strada alla partecipazione delle compagnie aeree per l’esercizio di servizi aerei di linea, con particolare attenzione alle rotte Comiso-Roma Fiumicino e viceversa, a partire dal 1° novembre 2025.

“L’apertura di questi bandi è una straordinaria opportunità per rafforzare il ruolo dell’aeroporto di Comiso come un polo strategico per il Sud-Est Sicilia”, ha dichiarato Nico Torrisi, Amministratore Delegato di SAC. “Questo sviluppo consentirà non solo di attrarre nuovi vettori, ma anche di garantire una continuità territoriale fondamentale per i passeggeri, aumentando il traffico internazionale e sostenendo la crescita del nostro territorio. Con l’introduzione di tariffe agevolate e il sostegno alle compagnie aeree, ci auguriamo di vedere un notevole incremento del numero di rotte e collegamenti, creando così un ambiente competitivo e sostenibile.”

La procedura di gara per i servizi aerei di linea, che ha una durata dal 1° novembre 2025 al 31 ottobre 2028, resterà aperta per tre mesi, dando tempo alle compagnie aeree di presentare le loro offerte. I bandi offrono incentivi per stimolare la partecipazione delle compagnie, con l’obiettivo di migliorare la mobilità per i cittadini e rafforzare la competitività internazionale della regione migliorando significativamente anche la connettività e rendendo l’aeroporto di Comiso una destinazione sempre più strategica sia per i visitatori che per la comunità local

