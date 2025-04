Limiti di reddito e congedo parentale, Ebt Ragusa comunica le novità

L’Ente bilaterale del terziario di Ragusa comunica alle imprese e ai lavoratori operanti nell’area iblea che l’Inps, con circolare n.72 del 2 aprile scorso, ha comunicato, per l’anno 2025, i limiti di reddito per l’indennizzabilità del congedo parentale nei casi previsti dall’art. 34, c. 3, del D. Lgs. n. 151/2001 (periodi di congedo parentale, ulteriori rispetto al limite massimo indennizzabile di 9 mesi e usufruiti entro i dodici anni di vita del figlio, indennizzabili a condizione che il reddito individuale del lavoratore richiedente sia inferiore a due volte e mezzo l’importo annuo del trattamento minimo di pensione). Inoltre, è stata pure comunicata l’indennità economica per i periodi di congedo straordinario, previsti dall’art. 42, c. 5, del D. Lgs. n. 151/2001, riconosciuti in favore dei familiari di disabili in situazione di gravità. Il consiglio direttivo dell’Ebt di Ragusa, presieduto da Gregorio Lenzo, comunica che ulteriori informazioni potranno essere acquisite contattando la sede dell’Ebt in via Roma a Ragusa allo 0932.622522.

