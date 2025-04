Modica. Un concerto di musica classica a Santa Maria di Betlem

MODICA – Un concerto di musica classica nel contesto della Settimana Santa sarà eseguito domani pomeriggio alle ore 18.30 presso la Chiesa Collegiata di S. Maria di Betlem.

Un’occasione per ascoltare celebri brani e composizioni di grandi artisti del passato e che si inserisce nelle celebrazioni per il 180° anniversario dalla fondazione della Diocesi di Noto in cui sarà presente anche Mons. Salvatore Rumeo, Vescovo di Noto.

L’evento, organizzato dalla Parrocchia S. Maria di Betlem insieme all’Associazione Mozart Iblea, vedrà l’esibizione di giovani musici professionisti che hanno solcato i palcoscenici dei teatri di tutto il mondo e suonano nelle più importanti orchestre: dalla Munich Chamber Orchestra alla Philadelphia Orchestra, dall’Orchestra sinfonica Siciliana alla Beethoven Orchester Bonn. Talenti della musica che si riuniranno per un evento unico per la città di Modica nella chiesa, per tradizione, della Pasqua sulle note di Brahms e di Schumann.

Il concerto vedrà il ritorno di Filippo Gorini al pianoforte, autore di un altro concerto realizzato in occasione della Pasqua 2024 sempre in Santa Maria di Betlem, Fabiola Tedesco e Andrea Cicalese ai violini, Haesue Lee alla viola, Alessio Pianelli e Paolo Tedesco ai violoncelli, Simone Rugani al pianoforte.

Appuntamento domani, Martedì 15 Aprile alle 18.30 nella Chiesa di S. Maria di Betlem.

