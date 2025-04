La Santa Pasqua di Comiso da ieri è entrata nel vivo

La festa di Pasqua, a Comiso, risale al 1635 ed è rimasta sempre uguale a sè stessa, coinvolgendo tutto e tutti. Un rito, quello della Paci, che affonda le proprie origini in un’usanza di origine catalana reinterpretata secondo le tradizioni locali. La mattina di Pasqua, in città, insieme al Cristo Risorto si festeggia la Madonna dell’Annunziata. L’angelo annuncia alla Vergine la resurrezione del Figlio intonando il “Regina coeli” in mezzo a tutti i comisani che attendono con emozione il momento dell’incontro tra la Madonna e il Cristo. Tutto pronto, dunque, alla basilica dell’Annunziata, dove si sono già tenuti i primi significativi momenti. A cominciare da quelli di ieri caratterizzati dalla raccolta dei doni venduti all’asta in occasione della tradizionale “cena” subito dopo la celebrazione eucaristica. Quindi, sul sagrato della chiesa San Leonardo, la benedizione delle palme e dei ramoscelli d’ulivo e processione sino all’ingresso nella basilica dell’Annunziata. Nel pomeriggio, poi, dopo la prosecuzione della “cena”, un altro momento dedicato alla benedizione delle palme e dei ramoscelli d’ulivo con ingresso in chiesa. La mattinata, inoltre, era stata caratterizzata dalla seconda edizione della mostra statica di 500 e auto d’epoca a cura dell’associazione “Noi con la 500 nel cuore”. A dare manforte all’iniziativa l’azienda Gali group trasporti e logistica di Ispica che pone in risalto gli appuntamenti religiosi in questione supportandoli dal punto di vista della diffusione mediatica. Si prosegue domani, in occasione del Martedì santo, con la celebrazione eucaristica delle 8,30 mentre alle 19 ci sarà la santa messa e, a conclusione, la benedizione dei portatori dei simulacri di Gesù Risorto e di Maria Santissima Annunziata. L’amministratore parrocchiale della basilica dell’Annunziata, il sacerdote Biagio Aprile, fa sapere, inoltre, che per il Mercoledì santo, dopo la messa delle 8,30, dalle 9 alle 11,30 e, in serata, dalle 19,30 alle 21 ci sarà spazio per le confessioni. L’altra celebrazione eucaristica della giornata è prevista alle 19.

