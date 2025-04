Alberto Distefano nuovo segretario cittadino di Forza Italia a Ragusa

Alberto Distefano è il nuovo segretario cittadino di Forza Italia a Ragusa. L’elezione sabato mattina nel corso del congresso cittadino presieduto dal segretario provinciale Giancarlo Cugnata che ha dato il benvenuto ai presenti e che ha ripercorso le tappe di un anno di attività che hanno consentito al partito di raggiungere risultati importanti. L’assemblea, tenutasi nella sede della Cna territoriale di Ragusa, è stata aperta dai saluti istituzionali del sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, che ha riconosciuto lo stile di Cugnata nel guidare il partito, del senatore di Fratelli d’Italia, Salvo Sallemi, che ha evidenziato il solido rapporto con Fi, e del deputato regionale FdI Giorgio Assenza che ha messo in rilievo l’impegno di Cugnata nel cercare di tenere unito il centrodestra. Era presente anche il sindaco di Comiso Maria Rita Schembari, candidata alla presidenza del Libero consorzio comunale di Ragusa col sostegno pure degli azzurri e che ha ricordato di essere stata una collega di Cugnata in una precedente esperienza amministrativa. L’unità del fronte di centrodestra e la crescita del partito fondato da Silvio Berlusconi tra gli argomenti del confronto. Al tavolo, accanto a Cugnata, l’europarlamentare Marco Falcone, che è stato accolto con notevole calore dal congresso ragusano, e il neotesserato forzista Gaetano Mauro. “È un piacere assistere all’evoluzione della specie”, ha commentato durante il congresso il sindaco di Ispica Innocenzo Leontini riferendosi appunto alla staffetta generazionale tra Giovanni Mauro e, appunto, il figlio Gaetano, consigliere comunale a Ragusa. “Il nostro partito sta crescendo – ha precisato Cugnata – siamo la casa dei moderati, dei cattolici e di chi crede nella libertà e nell’europeismo. Il grande lavoro portato avanti dal presidente nazionale, on. Antonio Tajani, sta facendo registrare risultati al di là di ogni più rosea previsione. A cascata, anche sul nostro territorio questi risultati di crescita si sono registrati e adesso si pensa a maturare ulteriormente, con l’auspicio di collezionare altri risultati degni di nota in occasione delle elezioni di secondo livello in programma il 27 aprile e che vedranno Fi in campo con una propria lista”.

