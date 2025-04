Confronto a Roma sul caregiver familiare. Presente il Segretario FI Vittoria La Rosa

Il segretario cittadino di Forza Italia Vittoria, Andrea La Rosa, ha partecipato, a Roma, a un incontro molto importante promosso nella sede nazionale del partito, in via Lucina, dal dipartimento Famiglia e dipartimento Disabilità e sociale. Alla presenza della senatrice Fiammetta Modena, responsabile nazionale dipartimento Disabilità e sociale, e della senatrice Daniela Ternullo, responsabile nazionale dipartimento Famiglia, oltre che di altri amministratori di enti locali del Sud, La Rosa ha posto con forza un tema su cui si batte da anni e che riguarda l’istituzione di una legge ad hoc per il caregiver familiare. “Abbiamo sottolineato – afferma La Rosa – che questa figura deve essere distinta da altre forme di assistenza in quanto c’è un coinvolgimento 24 ore su 24. Ed è necessario che la norma che dovrebbe vedere la luce nel 2026 possa rivolgersi a tutto il settore, ma con differenziazioni, a partire dal ruolo impegnativo del caregiver familiare che richiede sacrifici e tanto amore. Ho parlato delle varie situazioni che riguardano il nostro territorio, degli accorati appelli che abbiamo raccolto e della necessità di trovare risposte sul piano normativo. Il governo nazionale, a quanto ci è stato detto, si sta muovendo per creare una serie di opportunità e servizi anche dal punto di vista economico a questo compito di cura a volte delegato dallo Stato stesso”. La Rosa fa, poi, una riflessione di ordine politico. “Mi pare che questo appuntamento che ha visto sedere nella stessa sala i rappresentanti degli enti locali del Sud perché potessero portare le loro esperienze – continua La Rosa – si possa considerare foriero di buone prospettive visto e considerato che l’obiettivo prefissato è quello di valutare in che modo si possano trovare le soluzioni ai numerosi problemi posti. Ringrazio i vertici nazionali del partito, a ogni livello, per avere attuato un percorso del genere che, di certo, avrà delle ricadute molto positive sull’intera collettività”.

