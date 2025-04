Lotta alle fumarole, Forza Italia critica l’ultima delibera adottata dal Comune di Vittoria

“Lotta alle fumarole: si sarebbero potute investire in maniera differente le 15mila euro della determinazione del dirigente di settore n.1175 del 26 marzo scorso destinate a un’associazione, soldi del Comune e quindi di tutti i cittadini vittoriesi? Probabilmente sì”. Lo sostiene il segretario cittadino di Forza Italia Vittoria, Andrea La Rosa, che esprime le proprie perplessità e quelle del partito su una scelta che poco o nulla ha a che vedere con la prevenzione. “Ma cosa significa fare prevenzione in questo modo? – si chiede La Rosa – E che fine hanno fatto i famosi droni promessi in campagna elettorale o le campagne marketing nelle aree rurali? E, ancora, che fine ha fatto la prevenzione coinvolgendo le imprese agricole, soprattutto quelle insediate nell’ambito della fascia trasformata? Insomma, molti annunci, ma risultati zero. E ci permettiamo di esprimere il nostro disaccordo in relazione a questa vicenda. L’idea non ci piace e di certo non sarà soddisfatta la città che da sempre vive questo disagio delle fumarole, soprattutto nel periodo estivo, e lo vive in modo devastante”. “Secondo noi, invece – ancora La Rosa – bisogna sensibilizzare e coinvolgere le guardie ambientali presenti, i volontari, così come avevamo fatto e sperimentato proprio noi in passato e con risultati positivi. Occorre investire ancora di più su queste realtà che risultano operative sul territorio e che sono chiamate a prevenire, controllare e sensibilizzare. Smettiamola con questa politica di sperpero che non serve a nulla, ma pare adottata solo per accontentare qualcuno. Andiamo oltre e concentriamoci sulla risoluzione efficace della questione e, soprattutto, sensibilizziamo l’opinione pubblica ma, in particolare, chi continua ad assumere atteggiamenti che colpiscono l’ambiente e la salute dei cittadini”.

