Modica Calcio pronto alla sfida contro la Polisportiva Gioiosa

Solo 180 minuti separano il Modica Calcio dal verdetto finale di questo campionato, i primi 90 arrivano questa settimana con la Polisportiva Gioiosa in quella che potrebbe essere l’ultima gara della società dai colori rossoblu presso il “Vincenzo Barone” di Modica, pronti a vivere grandi emozioni allo stadio “Pietro Scollo”.

Due finali, quindi, prima di capire come proseguirà la stagione del Modica o se gloriosamente si concluderà nell’ultima di campionato. Per domenica è tutto pronto, con Pasquale Ferrara che potrà contare su un gruppo squadra motivato e pronto a scendere in campo per far cantare i tifosi nell’ultima casalinga. Mancano all’appello Incatasciato, Mollica e Fragapane, con una rosa ampia pronta a sopperire ogni mancanza.

Di fronte ci sarà la Polisportiva Gioiosa, formazione che già all’andata diede parecchi grattacapi a Palmisano e compagni che chiusero la sfida con l’1-0 a proprio favore solo nei minuti finali grazie a quello che al tempo era il neo acquisto, Kevin Montanaro. Domenica la formazione ospite arriverà a Modica con la salvezza praticamente in tasca, pur chiedendo al campionato la matematica salvezza.

Una festa dedicata allo sport, con quella partita che la società ha rinominato “L’ultima al Barone”. Tutti pronti per vivere insieme l’ultima della stagione sventolando i colori e i valori rossoblu per la città e per tutta la comunità.

Ecco l’elenco dei convocati per Domenica alle 16:00 al “Vincenzo Barone”

PORTIERI: La Licata, Pontet.

DIFENSORI: Cappello, Denaro, Mallia, Messina, Triolo, Rossi.

CENTROCAMPISTI: Aldair Neto, Cacciola, Francofonte, Kondila, Palmisano, Schembari.

ATTACCANTI: Alecci, Arquin, Handzic, Idoyaga, Montanaro, Viegas.

