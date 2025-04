Dipasquale (PD): “Solidarietà al Sindaco di Vittoria Aiello, sistema sanitario al collasso”

“Esprimo piena solidarietà al Sindaco di Vittoria, Ciccio Aiello, impegnato questa mattina in un sit-in di protesta presso l’ospedale della sua città. La sua azione è l’ennesimo grido d’allarme che testimonia la gravissima situazione in cui versa la sanità siciliana”. Così l’on. Nello Dipasquale, parlamentare regionale del Partito Democratico all’Assemblea Regionale Siciliana, commenta la manifestazione del primo cittadino della città ipparina.

“Purtroppo, quanto sta accadendo a Vittoria non è un episodio isolato, ma la drammatica conferma di ciò che denunciamo da tempo. Ciò non riguarda solo Vittoria o Trapani con le notizie che tutti sappiamo, ma è un problema ormai cronico in tutte le province, sull’intero territorio regionale”, prosegue Dipasquale. “La carenza di medici negli ospedali siciliani, soprattutto nei pronto soccorso, ma anche nei reparti, è ormai insostenibile. I cittadini sono costretti ad affrontare liste d’attesa interminabili per esami diagnostici fondamentali come TAC e risonanze magnetiche. La prevenzione è stata di fatto smantellata e, oggi, l’accesso a cure e accertamenti sanitari rischia di diventare un privilegio per pochi”, ribadisce il parlamentare dem.

“Questa situazione disastrosa è il risultato di sette anni di totale disinteresse e abbandono della politica sanitaria da parte della coalizione di centro-destra che governa la Regione. Mentre il governo si preoccupava di spartire poltrone e nominare figure di potere, la sanità siciliana ha compiuto passi indietro incredibili. Non si riescono più a garantire nemmeno i servizi essenziali, i tempi di attesa per ricoveri, operazioni e diagnostica sono inaccettabili. L’assenza di una vera politica sanitaria – conclude – è sotto gli occhi di tutti”.

