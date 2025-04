Truffe agli anziani. Carabinieri di Santa Croce Camerina incontrano la cittadinanza

Nel pomeriggio di ieri, lunedì 31 marzo, presso i locali del Centro Comunale per anziani di via Luigi Pirandello a Santa Croce Camerina, su invito dei presidenti delle associazioni ospitanti, Caterina Arona ed Angela Iozzia, e con la partecipazione degli Assessori comunali Caterina Gambino, Mariateresa Barone e Davide Mandarà, rispettivamente con deleghe ai servizi sociali, pubblica istruzione ed allo sviluppo economico, i Carabinieri della Stazione di Santa Croce Camerina, nella persona del loro Comandante, Lgt. Luciano Vanini, hanno tenuto un importante incontro, invitando la cittadinanza a dialogare circa una tematica, sfortunatamente di grandi attualità, quale le modalità di contrasto e difesa dal dilagante fenomeno criminale delle truffe in danno di persone a minorata difesa, soprattutto anziani, che sempre più colpiscono le fasce più deboli della popolazione. Il Comandante della Stazione Carabinieri ha indirizzato a tutti i presenti il proprio saluto e ringraziamento, sottolineando l’importanza di questo momento di incontro, parte integrante dell’attività di prevenzione che l’Arma espleta nel territorio. Successivamente, sono stati sviscerati più nel dettaglio gli argomenti oggetto dell’incontro, analizzando i casi più comuni di truffe perpetrati dai malviventi e fornendo ai partecipanti all’incontro importanti indicazioni su come difendersi da tali reati, tra i più diffusi e complessi da perseguire. I Carabinieri hanno ricordato l’importanza, quantunque ci si dovesse imbattere in tali spiacevoli accadimenti, di contattare immediatamente il numero unico di emergenza 112, al fine di ricevere immediata assistenza ed indicazioni su come respingere al meglio il tentativo di raggiro.

Salva