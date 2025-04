Polizia Locale Vittoria, Vindigni(FDI): “Esempio di abnegazione e professionalità sacrificato dall’amministrazione”

“L’episodio che ha visto gli agenti della Polizia Locale di Vittoria intervenire tempestivamente per riparare una pericolosa buca stradale è la dimostrazione tangibile dell’enorme patrimonio di dedizione e senso del dovere che caratterizza questi uomini e donne in divisa”.

A dirlo è il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Massimiliano Vindigni che commenta così la nota del sindacato UGL che ha raccontato le complesse situazioni operative che deve fronteggiare la Polizia Locale a Vittoria, costretta persino ad operare riparazioni stradali in urgenza.

“Esprimiamo il nostro grazie al Corpo della Polizia Locale di Vittoria e non possiamo non evidenziare come l’attuale amministrazione preferisca sprecare risorse pubbliche in costose consulenze elargite al “cerchio magico” mentre i vigili urbani si trovano costretti ad operare ogni giorno con mezzi insufficienti, divise logore e una totale mancanza di supporto istituzionale. Questo episodio non è un caso isolato, ma il simbolo di una politica miope che ha sistematicamente depauperato un settore fondamentale per la comunità, lasciando che la professionalità e l’impegno degli agenti venissero sostituiti da inefficienze e sprechi”, dice il coordinatore di FDI.

“Servirebbero meno consulenze e meno sprechi e investimenti seri per la Polizia Locale e quindi per la sicurezza. Il nostro gruppo consiliare lo chiede da tempo ma l’amministrazione fa orecchie da mercante. Servirà una nuova amministrazione capace di restituire dignità e serenità ai dipendenti comunali, investendo nelle risorse umane e strumentali necessarie anziché sperperare denaro pubblico inutilmente”, conclude Vindigni.

