Scherma Modica 5º al Campionato Nazionale Serie A2 Fioretto maschile

Piacenza ha ospitato i Campionati a Squadre Assoluti delle serie superiori, e la Conad Scherma Modica presente nel Campionato Italiano a Squadre di Serie A2 di fioretto maschile e di Serie B1 di fioretto femminile ha ben figurato lottando nei play off di entrambe le serie per la promozione. Ha aperto il fioretto maschile con la giovanissima squadra modicana composta da un under17 Edoardo Aprile e 3 under20: Leonardo Aprile, Fernando Scalora e Francesco Spampinato. Nel girone preliminare affrontato con il piglio da veterani, superavano nell’ordine Club Scherma Lucca 45/35, Scherma Monza 45/33 e Scherma Treviso 45/37. Da testa di serie n.4 del tabellone di eliminazione diretta ritrovavano sul proprio cammino agli ottavi di finale nuovamente i lombardi di Scherma Monza, con il risultato che arrideva nuovamente ai modicani con un punteggio finale di 45/36. Ai quarti causa una loro sconfitta nel girone preliminare, un’altra squadra lombarda la coriacea Comense Scherma, sul cammino del team modicano. Incontro in equilibrio e combattutissimo stoccata su stoccata fino al sesto dei nove incontri. Nell’ultimo giro di assalti i nostri cedevano il passo agli avversari che allungavano e chiudevano a loro favore 40/45 (andando poi a vincere il campionato), facendo svanire il sogno di un podio che sarebbe valso la promozione e ritorno nella massima serie di A1. Ottima la prova anche della squadra di fioretto femminile della Contea nel Campionato di Serie B1. Anche per loro un girone preliminare a punteggio pieno con le vittorie riportate su Pentamodena 45/31 e Adda Scherma per 45/39. Così come per i compagni al maschile la corsa si fermava ai quarti dei play off contro la torinese CH4 Sporting, squadra sulla carta ampiamente alla portata delle fiorettiste modicane, ma che non riuscendo ad esprimere la loro migliore scherma si fermavano sul 35/45. Per loro il 6º posto nella classifica finale. Le buone notizie per il fioretto modicano non finiscono qui, con la diramazione da parte della Federazione delle classifiche nazionali di qualificazione under20 ed assolute. Fernando Scalora dopo le due prove nazionali risulta qualificato direttamente sia per la fase finale dei prestigiosi Campionati Italiani Assoluti che per la fase finale dei Campionati Italiani Giovani. Francesco Spampinato è primo dei non ammessi diretti agli Italiani Assoluti, potrà giocarsi le sue chance per gli ultimi posti disponibili al Campionato Nazionale Gold, mentre è qualificato direttamente alla Fase Finale degli Italiani Giovani. Leonardo Aprile sia per gli Assoluti che per i Giovani risulta già ammesso alle rispettive fasi nazionali Gold. Per tutti gli altri il percorso riparte dalle fasi regionali Gold di fine aprile.

Salva