È quella presentata da Civita – Logos la proposta migliore per il Partenariato Speciale Pubblico-Privato per il Castello di Donnafugata

“Dopo l’avvio della procedura di PSPP (Partenariato Speciale Pubblico-Privato) per il Castello di Donnafugata, che ha per obiettivo di individuare un partner privato disponibile a cogestire la struttura in accordo con il Comune che ne mantiene la proprietà, la valutazione delle 3 proposte pervenute è stata affidata ad una commissione di esperti formata da 5 componenti tutti esterni all’amministrazione:

– dott.ssa Cavallaro Maria Cristina, Professore diritto amministrativo, facoltà di Giurisprudenza Università di Palermo;

– dott.ssa Longo Maria Cristina, Professore Economia e Gestione delle Imprese, Università di Catania;

– dott.ssa Vitale Maria Rosaria, Professore Teoria e storia del restauro, Struttura didattica speciale di architettura di Siracusa;

– dott.ssa Noto Valentina, direttrice del Castello Ursino e del sistema Museale di Catania;

– dott. Milella Franco, esperto delle nuove forme di partenariato pubblico-privato, Bari.

Per settimane, afferma il Sindaco Peppe Cassì, la commissione ha svolto un’analisi minuziosa e complessa, individuando come proposta migliore quella presentata da Civita – Logos.

Stamani sono stati pubblicati sul sito web del Comune di Ragusa (Albo Pretorio, sezione Amministrazione Trasparente”) tutti i relativi verbali, disponibili a questo link: https://ragusa.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/dettaglio-albo-pretorio?p_p_id=jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page-parent=0&_jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page=18669

In particolare il verbale n° 10 (disponibile al link: https://ragusa.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/papca-ap?p_p_id=jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet&p_p_lifecycle=2&p_p_state=pop_up&p_p_mode=view&p_p_resource_id=downloadAllegato&p_p_cacheability=cacheLevelPage&_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_downloadSigned=true&_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_id=17775184&_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_action=mostraDettaglio&_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_fromAction=recuperaDettaglio ) contiene il giudizio complessivo sulle 3 proposte e gli “aspetti integrativi da focalizzare nella successiva fase della trattativa.”

Comincia infatti adesso una fase di concertazione con il proponente prescelto, nella quale si terrà conto delle proposte suggerite.

L’eventuale accordo dovrà essere poi approvato dalla Giunta e dal Consiglio comunale”.

