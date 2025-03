Forte grandinata dopo le 14 ha reso difficoltoso il transito veicolare per Monterosso

Un’ improvvisa e forte grandinata ha colpito oggi dopo le 14 alcune strade comunali e provinciali che portano a Monterosso. In particolare la strada provinciale 62 all’altezza di contrada Chiusa e fino al bivio per Giarratana e la strada comunale in contrada Margi. Le autovetture che transitavano in quel momento hanno marciato a passo d’uomo tanta era la grandine sul manto stradale. Per mettere in sicurezza questi tratti stradali sono intervenuti prontamente i Rangers Europa di Monterosso con il loro potente mezzo un Bucher Bu 200 4×4 fornito di lana spazzaneve . Nella foto di oggi pomeriggio i Rangers con il loro potente mezzo in contrada Margi mentre liberano la strada dai cumuli di grandine .

Salva