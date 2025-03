AIL Ragusa dona due letti di degenza elettrici al reparto di Ematologia del “Giovanni Paolo II”

Un concreto gesto di solidarietà per migliorare la qualità dell’assistenza ai pazienti ematologici. Questo pomeriggio, l’Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma (AIL) – sezione di Ragusa ha donato due letti elettrici all’Unità Operativa Semplice Dipartimentale di Ematologia dell’ospedale “Giovanni Paolo II”. Erano presenti la Direzione strategica dell’ASP, il Direttore medico di presidio, dott. Giuseppe Cappello, il Direttore del reparto di Ematologia, dott. Sergio Cabibbo, e i rappresentanti di AIL, con in testa la presidente Carmela Nicita.

I nuovi dispositivi, dotati di avanzati sistemi di regolazione, renderanno la degenza più confortevole e agevoleranno il lavoro del personale sanitario. “Siamo profondamente grati all’AIL di Ragusa per questa donazione, che rappresenta un segno tangibile di attenzione e vicinanza ai nostri pazienti”, ha dichiarato il Direttore generale dell’ASP, Giuseppe Drago, accompagnato per l’occasione dal Direttore sanitario Sara Lanza e dal Direttore amministrativo, Massimo Cicero. “L’umanizzazione delle cure – ha aggiunto il dott. Sergio Cabibbo, Direttore dell’U.O.S.D. Ematologia – passa anche attraverso questi gesti: i nuovi letti ci aiuteranno a garantire un’assistenza più efficace e dignitosa. La collaborazione con AIL si conferma ancora una volta fondamentale nel supporto alle attività del nostro reparto”.

L’AIL di Ragusa rinnova con questa iniziativa il suo impegno nella lotta contro le malattie del sangue, rafforzando il legame tra associazione, ospedale e comunità locale. “Questa donazione nasce dalla solidarietà e dalla generosità della comunità iblea, che sostiene le nostre iniziative, e dall’impegno dei volontari, sempre presenti e a disposizione delle campagne AIL. Il reparto di Ematologia – dichiara la presidente di AIL Ragusa, Carmela Nicita – è un punto di riferimento fondamentale per tutti coloro che affrontano malattie del sangue e questa donazione contribuirà a migliorare la qualità di vita dei pazienti. Vogliamo esprimere la nostra gratitudine a tutti coloro che rendono possibili questi gesti di solidarietà, che fanno la differenza nella vita di tanti malati e delle loro famiglie”.

