Gli allievi del maestro Fabio Rizza incantano il Simposio Nazionale dell’Arpa di Milano

MODICA- Un successo travolgente ha segnato la partecipazione del maestro arpista Fabio Rizza e dei suoi talentuosi allievi al Quarto Simposio Nazionale dell’Arpa, tenutosi sabato 29 marzo presso lo showroom Salvi Harps di Milano. L’evento, organizzato dall’Associazione Italiana dell’Arpa, ha riunito esperti, musicisti e personalità di spicco del mondo dell’arpa, tutti affascinati dalla storia e dall’impegno del giovane maestro modicano.

Durante il suo intervento, Rizza ha ripercorso la storia dell’Accademia Salzedo di Modica, la prima scuola di arpa della provincia di Ragusa, fondata nel 2019. Un percorso arduo, considerando l’assenza dello strumento nel territorio fino ad allora. La sua presentazione, arricchita da una mostra fotografica interattiva su LIM, ha illustrato il cammino dell’Accademia dalla sua nascita al 2025, tra attività didattiche, concerti, saggi ed eventi legati al territorio ragusano, suscitando grande interesse e ammirazione.

Dopo un’esibizione del maestro Rizza all’arpa elettrica, dimostrazione delle potenzialità dello strumento e della sua capacità di coinvolgere i giovani, dieci allievi dell’Accademia, provenienti da Modica, Siracusa e dalla Toscana, hanno eseguito tre composizioni di Rizza: “Estrella”, “Akiko” e “Luci di Venezia”.

Oltre al successo musicale, l’evento ha rappresentato un’importante vetrina per il territorio modicano. Le immagini di Modica, Ragusa Ibla e Scicli proiettate durante la presentazione hanno destato grande curiosità, tanto che molti esperti hanno espresso il desiderio di visitare la città.

Fabio Rizza, arpista e compositore modicano, si è distinto per la sua intensa attività concertistica e didattica. Premiato nel 2016 al Festival Internazionale Suoni D’Arpa di Saluzzo, ha suonato in prestigiosi contesti internazionali, tra cui la Yamaha Hall di Tokyo e con l’Orchestra Sinfonica di Liepaja in Lettonia. Nel 2019 ha fondato l’Accademia di Musica e Arte C. Salzedo, prima scuola di arpa della provincia di Ragusa. Sperimentatore sonoro, utilizza la Loop Station e i Pedal Effects per ampliare le possibilità espressive dell’arpa, rendendola accessibile a un pubblico più vasto.

Hanno partecipato al simposio nazionale dell’arpa gli allievi: Elena Garofalo, Rebecca Maltese, Lucia Basile, Alessandra Interlandi, Francesca Caschetto, Chiara Garofalo, Noa Massei, Giulia Guastella, Irene Cugno.

Salva