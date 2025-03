Calcio (Serie D). Il Ragusa vince in rimonta sulla Nissa e si mette al sicuro

RAGUSA – NISSA 3 – 1

Marcatori: 14’ Maltese, 37′ Ejjaki, 73’ Ejjaki, 89’ Crisci

Ragusa: Grasso,Taormina (66’ Esposito), Ejjaki (87’ Haberkon), Garufi, Ahmetaj, Crisci, Corigliano (84’ Battaglia), Scipione, Tagliarino (91’ Bianco), Sottil, Memeo. All. Alessandro Erra

Nissa: Elezaj, Agnello, Semenzin, Bonanno, Bruno, Tumminelli, Natale, Bieto, Rotulo, Zarrillo, Maltese. All. Giovanni Campanella.

Arbitro: Marco Pascali di Pistoia

Assistenti: Simone Corbetta di Como e Vincenzo Smecca di Carrara



Ragusa – Grande festa allo stadio “Aldo Campo” per il Ragusa, che, in una partita intensa e combattuta, riesce a rimontare la Nissa di Giovanni Campanella, conquistando tre punti fondamentali per la lotta alla salvezza. Con questa vittoria, gli azzurri di Alessandro Erra compiono un passo decisivo verso la permanenza nel campionato.

La partita inizia con i padroni di casa che si mostrano subito propositivi. Già al 2′, il Ragusa crea una ghiotta occasione per portarsi in vantaggio, ma la conclusione si rivela imprecisa. Al 14′, però, sono gli ospiti a colpire: Maltese sfrutta un momento di distrazione della difesa ragusana e, con un preciso tiro, infila la palla in rete, portando la Nissa in vantaggio e gelando il pubblico di casa.

Nonostante lo svantaggio, il Ragusa non si perde d’animo e cerca di reagire. Al 25′, Crisci ha una buona opportunità, ma la sua conclusione non trova fortuna. La perseveranza degli azzurri viene premiata al 37′, quando Ejjaki, con un colpo da maestro, riporta la situazione in parità, mandando le squadre al riposo sul punteggio di 1-1.

Nel secondo tempo, il Ragusa entra in campo con maggiore determinazione. Dopo aver fallito un’altra chance al 14′, la squadra trova finalmente il vantaggio al 28′: Ejjaki, in grande forma, firma la sua doppietta personale, fulminando il portiere avversario e facendo esplodere di gioia il pubblico presente.

La Nissa, costretta a inseguire, prova a reagire, ma il Ragusa si difende con ordine e gestisce bene il vantaggio, chiudendo la partita senza concedere ulteriori occasioni agli avversari.

Con questa vittoria, il Ragusa non solo si allontana dalla zona pericolosa della classifica, ma dimostra anche un grande carattere e determinazione, ingredienti fondamentali per affrontare le prossime sfide. Ora, l’attenzione è già rivolta al prossimo incontro, con la speranza di continuare su questa strada positiva.

