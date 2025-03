Bullismo e cyberbullismo, un evento del Lions Club Modica

Il Lions Club Modica, in collaborazione con i licei classico e scientifico dell’Istituto “Galilei Campailla,” ha organizzato l’evento “bullismo e cyberbullismo” presso l’auditorium “Pietro Floridia.” Un’importante occasione di confronto e riflessione su un tema di grande rilevanza, il bullismo e il cyberbullismo sono stati approfonditi nelle loro dinamiche e impatti.

Il bullismo tradizionale si distingue per coercizione fisica e violenza diretta, mentre il cyberbullismo, amplificato dalla diffusione sui social media, si manifesta attraverso violenza psicologica online. Dopo i saluti del presidente del Lions Club Modica, Giovanni Liberatore, e del dirigente scolastico, Steve Mike Palumbo Piccionello, è intervenuto Francesco Pira, docente di sociologia presso l’Università di Messina. Attraverso un’interazione coinvolgente con gli studenti, il professor Pira ha fornito un’analisi approfondita del fenomeno: “È stato un incontro intenso per i ragazzi – ha dichiarato il professor Pira – che si sono impegnati a dire un no deciso al bullismo e al cyberbullismo. Abbiamo esplorato il ruolo delle nuove tecnologie, dei social network e dell’intelligenza artificiale, convinti che possano essere strumenti al servizio del bene e non del male.”

Prima dell’intervento del professor Pira, gli studenti hanno assistito alla rappresentazione teatrale “Io esito,” messa in scena da Fabio Guastella, Giuseppe Arezzi e Giuseppina Vivera della compagnia “Abaco, il teatro conta.” “Io esito” è una commedia in atto unico ambientata in una scuola italiana, dove professori eccentrici e studenti affrontano le sfide di un sistema educativo frenetico. Tra i protagonisti spiccano Andrea, ragazza timida e insicura che trova il suo posto aiutando i compagni con i compiti, ed Edoardo, il bullo spavaldo in cerca di attenzione. Lo spettacolo ha mostrato la dinamica tra vittima e dominatore con sensibilità e ironia.

Il presidente Giovanni Liberatore ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa: “Con il Lions Club Modica abbiamo deciso di affrontare il tema del bullismo e del cyberbullismo, un argomento accolto con grande sensibilità dal dirigente scolastico Palumbo Piccionello e dai referenti per il bullismo dell’Istituto “Galilei Campailla”. Unendo la performance teatrale e l’esperienza del professor Francesco Pira, docente di sociologia presso l’Università di Messina, abbiamo voluto affrontare con gli studenti un tema centrale e di grande rilevanza per la nostra comunità.”

Ha coordinato l’evento la docente Teresa Floridia, referente per l’istituto “Galilei Campailla” per il bullismo ed il cyberbullismo.

