Incontro fra il Direttore sanitario dell’ASP di Ragusa e il presidente provinciale dell’Ordine dei Medici

Si è tenuto ieri, a Piazza Igea, un incontro tra il Direttore Sanitario dell’ASP di Ragusa, Sara Lanza, e il Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Ragusa, Roberto Zelante, con l’obiettivo di ribadire l’importanza della sinergia tra l’Azienda Sanitaria e i Medici di medicina generale.

Nel corso della riunione, entrambe le parti hanno sottolineato come il ruolo dei medici di base sia fondamentale per il sistema sanitario territoriale, rappresentando il primo punto di riferimento per la salute dei cittadini e svolgendo una funzione essenziale nella gestione delle cure primarie, della prevenzione e del monitoraggio delle patologie croniche.

La dottoressa Lanza ha ribadito la volontà dell’ASP di proseguire il dialogo costruttivo con i Medici di medicina generale, organizzando una serie di incontri formativi e informativi, alla luce delle indicazioni del Decreto Ministeriale n.77/2022: “Il loro lavoro – ha detto la dott.ssa Lanza – è imprescindibile per la tenuta del sistema sanitario e fondamentale per realizzare un collegamento tra l’assistenza erogata in ambito ospedaliero e territoriale. In un contesto sanitario sempre più complesso e sfidante, è essenziale avviare una riflessione approfondita su strategie e modelli organizzativi, garantendo un sistema più integrato e rispondente alle reali necessità della popolazione”.

Il dottor Zelante, a nome dell’Ordine dei Medici, ha espresso soddisfazione per il contributo costruttivo: “I medici di famiglia sono il punto di riferimento quotidiano per migliaia di cittadini. Lavoriamo con dedizione per garantire cure tempestive e appropriate. E’ fondamentale che ci sia un rapporto di fiducia reciproca fra le istituzioni sanitarie e i medici di famiglia, affinché si possa operare con serenità e nell’interesse dei pazienti”.

L’incontro, a cui ne seguiranno degli altri con i responsabili dei Distretti sanitari e le Organizzazioni sindacali, si è concluso con l’impegno reciproco a mantenere aperto il confronto su tutte le questioni inerenti alla professione medica, nell’ottica di un miglioramento continuo del servizio sanitario.

