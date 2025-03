Comiso. Scoprire la Dislessia, incontro di approfondimento organizzato dai Lions Club

Domani 28 marzo, alle 17 , l’Auditorium Carlo Pace di Comiso ospiterà un’importante iniziativa sul tema della dislessia, organizzata dal Lions Club di Comiso in collaborazione con il Distretto 108 YB Sicilia. L’evento, intitolato “Scoprire la Dislessia: Caratteristiche, Segnali, Approcci Educativi”, mira a sensibilizzare e informare il pubblico sui disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), in particolare la dislessia, che colpisce purtroppo tanti bambini e ragazzi. Il programma prevede interventi di esperti del settore: Giovanni Vaccaro, neuropsichiatra infantile, tratterà il tema “Conoscere e comprendere il bambino con Dislessia”, mentre Mariangela Tandurella, psicologa clinica, parlerà dei “Correlati psicologici e la presa in carico degli alunni DSA”. La serata vedrà anche la partecipazione di Rita Forforelli, rappresentante della sezione AID (Associazione Italiana Dislessia) di Ragusa, e sarà moderata da Francesca Cassarino, componente del Comitato Dislessia del Distretto 108 YB Sicilia.

Il Sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari, e il Presidente del Lions Club Comiso, Marcello Di Sano, saluteranno i partecipanti, rafforzando l’importanza della collaborazione tra istituzioni, scuole e famiglie per affrontare con successo le difficoltà legate alla dislessia. L’incontro è un’opportunità preziosa per approfondire la conoscenza di questo disturbo e per comprendere come supportare al meglio i bambini e le famiglie che ne sono coinvolti. L’evento si inserisce nell’ambito delle attività del Lions Club di Comiso e della missione del Distretto 108 YB Sicilia, impegnato da sempre a promuovere il benessere e la salute attraverso la sensibilizzazione e la formazione.

