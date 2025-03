Scicli. Scimonello: “Al Quartiere Jungi l’erba alta non garantisce visibilità”

SCICLI – “Attenzione! L’erba alta in Via Vitaliano Brancati al Villaggio Jungi, compromette la visibilità dei conducenti, diventando un grave pericolo per le auto in transito. La situazione è preoccupante.”

Lo segnalano i residenti di Via Vitaliano Brancati e alcuni automobilisti che si trovano quotidianamente costretti a transitare per la via, molto trafficata.

«L’erba alta e trascurata lungo la strada, causa difficoltà ai conducenti, – fanno sapere – ostacolando la visuale e aumentando il rischio di incidenti, specialmente per gli automobilisti che, uscendo dalle stradine di accesso laterali, si immettono nel flusso della circolazione e sono obbligati a dare la precedenza alle auto provenienti dalla marina di Scicli. L’erba alta – aggiungono – non solo influisce negativamente sull’estetica urbana, ma ha anche effetti diretti sulla sicurezza del traffico. I conducenti a causa della visibilità ridotta anche per la vicinanza di una curva, faticano a vedere i veicoli che si avvicinano agli incroci, aumentando il rischio di collisioni. Non mettiamo in dubbio che il Comune abbia le sue ragioni, – terminano – ma almeno per una questione di visibilità non sarebbe male dargli un taglio».

Se Sparta piange, Atene certo non ride, poiché, a poche centinaia di metri, un altro monito per l’Amministrazione comunale molto distratta per la manutenzione delle aree verdi comunali che ormai va avanti da troppi mesi, viene lanciato dai cittadini che risiedono negli alloggi delle “cooperative edilizie di abitazione” in Via delle Americhe, all’uscita del Villaggio Jungi, dove l’abbandono del verde pubblico è arrivato a livelli preoccupanti. Ratti, mosche e zanzare in una piccola fascia di vegetazione lasciata al degrado a pochi passi dalle abitazioni. I residenti si appellano al comune e chiedono un intervento di pulitura e bonifica dell’area verde dislocata lungo le aiuole . «E’ una questione di decenza – denunciano – la vegetazione è lasciata in totale abbandono dal comune e questo non solo riduce la visibilità di chi sopraggiunge dall’altra parte della carreggiata, ma favorisce sporcizia e ricettacolo per topi e zanzare».

