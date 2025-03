Palazzo della Cancelleria sarà la sede del Museo dell’Astronomia di Ragusa

“La bellezza di Palazzo della Cancelleria, riaperto in occasione delle Giornate Fai di Primavera anche grazie alla collaborazione delle guide volontarie Enrico Mallia, Gabriele Perricone, Clorinda Arezzo, Daniela La Licata e Gaudenzia Flaccavento, è stata restituita ai ragusani dopo decenni di abbandono.

Un importante lavoro di restauro, afferma il Sindaco di Ragusa Peppe Cassì, ha ridato fascino agli esterni e riqualificato gli ampi spazi interni che, come già sanno alcune delle centinaia di fruitori di questo weekend, diventeranno presto casa del primo Museo dell’Astronomia di Ragusa intitolato a un autentico gigante della nostra storia: Giovan Battista Hodierna.

Scienziato e autentico genio del suo tempo, con le sue scoperte astronomiche (e non solo) Hodierna fu secondo solo a Galileo. Originario di Ibla, a lui dedicheremo un luogo simbolo del quartiere barocco dove approfondire la sua figura e le sue scoperte, ma soprattutto dove esplorare in maniera coinvolgente il cielo e l’universo. Il progetto, proposto dal Cisa – Centro Iblei Studi Astronomici, è già in via di definizione.

Lungo le scale che collegano Ibla e Ragusa Superiore, sorgerà quindi un polo di grande fascino per immergersi nella scienza e celebrare Hodierna come merita”.

