Scout Agesci Comiso1. Da venerdì i festeggiamenti per i 50 anni

Cominciano venerdì 28 marzo festeggiamenti, eventi e incontri per celebrare i 50 anni degli Scout Agesci Comiso 1. “Un evento importante per l’intera comunità scout e, più in generale, per tutta la comunità”,dichiara il sindaco, Maria Rita Schembari.

” E’ un traguardo importante per la comunità Scout e per tutta la comunità Comisana, festeggiare i 50 anni di scoutismo che ha visto molteplici generazioni avvicendarsi – dichiara il sindaco di Comiso – e che ha forgiato e temprato nel tempo i giovanissimi divenuti poi adulti, sotto l’egida di sani valori. Tutti coloro che hanno praticato lo scuotismo si rincontreranno per questi eventi che iniziano il 28 marzo e si concluderanno il 30 con la Santa Messa presieduta da S.E il Vescovo, Mons. La Placa. Il calendario dei tre giorni – continua la Schembari – vedrà escursioni, laboratori, esposizioni di cimeli Scout, giochi in piazza e sagra della salsiccia, perchè lo scoutismo è vivere in comunità e per la comunità. È anche un impegno serio che però passa dal momento ricreativo/ludico per infondere ai giovanissimi che iniziano questo percorso valori sani, valori legati all’ambiente, al rispetto, all’autodeterminazione. Oggi è un percorso che nostri giovani potrebbero intraprendere e che, certamente, sarebbe un valore aggiunto per la crescita e l’educazione alla reciprocità – conclude Maria Rita Schembari – ma sopratutto un impegno gradevole e, al contempo, costruttivo”.

