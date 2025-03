Modica, Consiglio Comunale: temporary store bocciati, tra applausi e astensioni

Lunedì sera, il Consiglio Comunale di Modica ha visto il discusso tema dei temporary store al centro del dibattito. Un’iniziativa, definita “brillante” e “studiata nei minimi dettagli”, è stata sorprendentemente bocciata dopo aver ricevuto applausi e apprezzamenti unanimi da tutti i 24 consiglieri presenti.

La seduta, trasmessa in diretta streaming, ha visto i consiglieri esprimere il loro favore verso il progetto, salvo poi astenersi o votare contro al momento della votazione. Un esito che ha lasciato perplessi molti osservatori, tra cui l’autore di questo articolo, che ha seguito la diretta con grande interesse.

“Un gioiellino”, così è stata definita l’idea dei temporary store per il centro storico di Modica, un progetto che mirava a rivitalizzare l’area attraverso l’apertura temporanea di attività commerciali. Tuttavia, il risultato della votazione ha sollevato interrogativi e dubbi sulle motivazioni che hanno portato alla bocciatura.

“Devo, ahimè, manifestare la mia delusione per l’esito della votazione, sottolineando come avrebbe preferito un “vecchio, sano e salutare voto contrario” per permettere un confronto costruttivo. Invece, l’astensione e il voto contrario hanno lasciato spazio a interrogativi e speculazioni -denuncia Giorgio Moncada, presidente sezionale di ConfCommercio -. Nonostante la battuta d’arresto, sono fiducioso che l’idea dei temporary store possa essere ripresa in futuro, paragonandola a un “vecchio disco in vinile” che prima o poi tornerà a suonare”.

