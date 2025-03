Eccellenza. Il Modica Calcio vince il big match con l’Avola

MODICA CALCIO – CITTÀ DI AVOLA 2 – 1

Marcatori: 17′ Neto Aldair, 18’ Diopp, 49’ Cacciola

Modica Calcio: Pontet, Fragapane, Rossi, Schembari (95’ Messina), Cacciola, Cappello, Neto Aldair, Palmisano, Idoyaga (81’ Montanaro), Francofonte, Arquin (87’ Handzic). A disposizione: La Licata, Alecci, Mallia, Denaro, Kondila, Triolo. All. Pasquale Ferrara.

Città di Avola: Santillo, Tourè (77’ Tripoli), Butera, Andolina (76’ Rechichi), Diopp, Figini, La Bruna, Caruso (56’ Lizzio), Gomes, Ruiz, Fratantonio. A disposizione: De Luca, Fontana, Argentino, Ricca, Rametta, Gazzara. All. Attilio Sirugo.

Arbitro: Alessandro Copelli di Mantova

Assistenti: Francesco Conti di Enna e Angelo Gulisano di Acireale

Il Modica si conferma una delle squadre più in forma del campionato, grazie a una vittoria fondamentale contro l’Avola, che consente ai rossoblù di mantenere il vertice della classifica in condivisione con il Milazzo, anch’esso vittorioso a Palazzolo Acreide. La partita, disputata in un clima di grande attesa, ha regalato emozioni e un gol decisivo nel secondo tempo.

L’inizio dell’incontro è stato tutto a favore del Modica, che ha subito messo sotto pressione gli avversari, creando diverse occasioni e colpendo due pali nei primi quindici minuti di gioco. Al 17′, finalmente, la squadra di casa trova il vantaggio: Aldair, con un pallonetto chirurgico, supera il portiere avolese e porta il Modica in vantaggio. Tuttavia, la gioia per il gol dura poco, poiché un minuto dopo l’ex Diopp riesce a trovare la rete del pareggio, sorprendendo la difesa locale.

Dopo il pareggio, entrambe le squadre sembrano temere di scoprire il fianco, e il ritmo della partita cala, con poche emozioni fino al fischio del primo tempo. Nella ripresa, però, il Modica torna in campo con una determinazione rinnovata. Dopo soli quattro minuti, arrivano i frutti di questo atteggiamento: Cacciola, con un gol spettacolare, riporta in vantaggio i rossoblù e segna la rete che si rivelerà decisiva per l’esito del match.

Da quel momento in poi, il Modica gestisce il vantaggio con saggezza, mantenendo il controllo del gioco e neutralizzando le sporadiche offensive dell’Avola. La partita si chiude con il punteggio di 2-1, un risultato che permette al Modica di consolidare la propria posizione di vertice in classifica.

Con questa vittoria, il Modica non solo si dimostra una squadra di carattere, ma anche capace di gestire momenti di difficoltà, un aspetto fondamentale in un campionato così competitivo. Ora, la squadra guarda avanti con fiducia, pronta ad affrontare le prossime sfide con l’obiettivo di rimanere al top.

RISULTATI

Misterbianco – Rosmarino 1 – 7

Real Siracusa -Aci S.Antonio 2 – 0

Imesi -Atl. Catania – Gioiosa 2 – 0

Jonica – Mazzarrone 1 -1

Modica – Avola 2 – 1

Nebros Leonfortese 0 – 0

Palazzolo – Milazzo 0 – 1

Vittoria – Leonzio 2 – 0

CLASSIFICA

Milazzo e Modica 57

Vittoria 54

Avola 52

Nebros 51

Leonzio 37

Imesi 35

Gioiosa e Leonfortese 33

Palazzolo e Rosmarino 32

Jonica 31

Aci Sant’Antonio e Mazzarrone 25

Real Siracusa 21

Misterbianco 6

Salva