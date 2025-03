Riscossione tributi. Confronto ieri a Modica tra Amministrazione e Associazioni

Si è tenuto ieri sera a Modica un incontro/confronto tra l’amministrazione comunale e i rappresentanti di alcune associazioni della Città che si occupano di sociale e di diritti dei cittadini. Il tema posto sul tavolo, ha riguardato principalmente la riscossione dei tributi, un tema delicato e la nostra volontà, manifestata nel corso dell’incontro – ha dichiarato il Sindaco – è di difendere i diritti/doveri di ogni Modicana e di ogni Modicano, garantendo che ognuno assolva il proprio compito di contribuente nella maniera e nei modi più opportuni. Insieme al vicesindaco Saro Viola, agli assessori Piero Armenia e Samuele Cannizzaro, alla presidente del Consiglio comunale Maria Cristina Minardo e ai vertici della Creset, abbiamo ascoltato punti di vista e proposte concrete, abbiamo condiviso vie possibili di soluzione che salvaguardino le fasce deboli e aiutino il contribuente nell’assolvimento del suo compito. La Creset sta portando avanti con ottimi risultati l’opera di quella che è stata definita una “serena verifica dei crediti effettivamente dovuti”, risolvendo le questioni irrisolte e affrontandole tutte una per una. Abbiamo preso in seria considerazione la proposta delle associazioni presenti al tavolo di un accesso alla rateizzazione anche per quei contribuenti che abbiano già beneficiato di altre dilazioni di pagamento e non le abbiano onorate in tutto o in parte. Sul fronte delle rateizzazioni più adatte, stiamo lavorando assieme alle società preposte alla riscossione dei tributi come su ogni tipo di agevolazione possibile per legge per consentire a chiunque di pagare e di farlo nel modo più agevole. Fermo restando che l’assolvimento dei doveri cui ognuno è chiamato a cominciare da noi amministratori per proseguire in ognuno dei nostri concittadini, deve essere la stella polare di ogni decisione. Ringrazio – ha detto il Sindaco – le associazioni per i contenuti e i modi usati nell’incontro, l’ascolto reciproco e per le proposte concrete fatte all’insegna della collaborazione, senza demagogia o atteggiamenti preconcetti, superando gli steccati e con la comune volontà di risolvere i problemi.

