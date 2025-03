Consiglio comunale ieri sera a Scicli. E maggioranza fu!

Si è riunito ieri sera il Consiglio comunale di Scicli. Durante la seduta del consiglio comunale, – scrivono i Consiglieri, Puglisi, Muriana, Bonincontro, Arrabito, si è assistito all’ennesimo teatrino da parte dei consiglieri di opposizione. Infatti, dopo essersi auto elogiati per la loro responsabilità nei confronti della città dimostrata soprattutto nell’ultimo consiglio comunale, al momento di votare un ennesimo finanziamento, risentiti dalle ultime affermazioni dei consiglieri di maggioranza sulla compattezza della stessa, hanno “coscienziosamente” abbandonato l’aula consiliare per far cadere il numero legale e, di conseguenza, far perdere il finanziamento alla città. A far da spalla anche la consigliera Micarelli che pur sedendo tutt’oggi sugli scranni della maggioranza, di fatto maggioranza non è. Ma, purtroppo per loro, la maggioranza perché tale, trascorsa un’ora si è compattamente presentata in aula e il finanziamento è stato approvato senza sé e senza ma. Non osiamo immaginare la delusione dei consiglieri di minoranza Che insiste e chiedono una verifica politica sui numeri della maggioranza. Ma a quanto pare i fatti parlono chiari. A questo punto – concludono i Consiglieri – siamo noi che attendiamo atti concreti da parte della minoranza che sulla carta, o meglio sui social e sulle testate giornalistiche, si autodefinisce così attiva e operosa per la città.

