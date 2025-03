Sindaco e Assessore Cannizzaro apprezzano la decisione dei sindacati per la revoca dello sciopero

Siamo sempre più convinti – hanno dichiarato il Sindaco Maria Monisteri Caschetto e l’Assessore all’Ecologia Samuele Cannizzaro – che Il dialogo, l’ascolto e il rispetto reciproco sono elementi essenziali per risolvere i problemi e trovare le soluzioni comuni e utili. Abbiamo appreso con piacere la decisione dei sindacati di revocare lo sciopero dei lavoratori IGM a Modica proclamato per oggi 20 marzo 2025. Come Amministrazione comunale, abbiamo assunto impegni precisi dal punto di vista economico e di rispetto delle scadenze nei confronti dell’azienda per permettere di saldare le spettanze arretrate agli operatori ecologici che ogni giorno, con senso del dovere, mantengono Modica pulita. Vogliamo continuare ad onorare gli impegni con la ditta, con gli operatori ecologici e con le loro rappresentanze sindacali e siamo intenzionati a non recedere da questo doveroso proposito. Per rispetto degli operatori ecologici, delle loro famiglie e dell’eccellente e prezioso lavoro che prestano quotidianamente a solo beneficio della nostra Città.

Salva