Benigni: “Il sogno dell’Europa e gli eroi di Ventotene”

L’intervento di Roberto Benigni, mercoledì sera, in diretta su RaiUno, con la serata evento “Il Sogno, dedicata all’Europa (lo spettacolo è andato in onda anche in Eurovisione, in contemporanea su Radio 2 e in streaming su RaiPlay). è stato un vero e proprio inno alla cultura e alla democrazia, un momento di televisione che ha saputo catturare l’attenzione e l’ammirazione di un vasto pubblico. La sua lezione sul federalismo democratico ha offerto spunti di riflessione profondi e attuali, sottolineando l’importanza di un’Europa unita e solidale, lontana da sterili nazionalismi. Alcuni si aspettavano una serata di risate e sono rimasti delusi, ma Benigni, con la sua consueta verve e passione, ha saputo trasmettere un messaggio di speranza e fiducia nel futuro, invitando a superare le divisioni e a costruire un’Europa più forte e coesa. Le sue parole hanno risuonato come un appello alla responsabilità e all’impegno civile, un invito a non cedere alla paura e all’intolleranza.

La sua figura, un gigante della cultura italiana, capace di raggiungere vette di eccellenza, ci ricorda l’importanza di investire nella conoscenza e nel dialogo, di valorizzare le diversità e di promuovere un senso di appartenenza comune.

L'”Europa unita come unica utopia ragionevole”, “la più grande istituzione degli ultimi 5000 anni realizzata sul pianeta Terra dall’essere umano, un progetto, un ideale, una speranza, una sfida, un sogno”, figlio del coraggio e della lungimiranza di “tre uomini, tre eroi, Altiero Spinelli, Ernesto Rossi e Eugenio Colorni”, riuniti “sulla piccola isola di Ventotene”. “Un sogno economico e politico, di unione e di pace, l’esperimento democratico più emozionante”, sono stati alcuni dei concetti più importanti che Roberto Benigni ha promulgato. E poi un pensiero al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e al Papa Francesco, “che guarisca presto. Ieri ha detto una frase che mi ha commosso, bisogna disarmare le parole per disarmare le menti e la terra”. Tutto questo a poche ore dall’attacco di Giorgia Meloni al Manifesto di Ventotene e alla vigilia del Consiglio europeo sul piano di riarmo.

Ci auguriamo che le sue parole possano ispirare chi ci governa, affinché prendano esempio dalla sua visione e si impegnino a costruire un’Europa più giusta e solidale, basata sui principi del federalismo democratico. Un’Europa che sappia superare i nazionalismi sterili e dannosi, per abbracciare un futuro di pace e prosperità per tutti.

Per la cronaca sono stati 4 milioni 396mila, pari al 28.1% di share, i telespettatori che hanno seguito l’attore.

