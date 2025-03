Vittoria: Contrasto illecita detenzione armi, arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri di Vittoria, durante l’esecuzione di un mirato servizio finalizzato al contrasto dei reati in materia di armi, nel transitare nel centro urbano di Vittoria hanno notato un uomo sospetto uscire da uno stabile e pertanto hanno deciso di controllarlo. Lo stesso veniva identificato in un vittoriese di 46 anni e, durante l’attività di polizia, alla richiesta dei militari se detenesse armi, questi confermava per poi accompagnarli all’interno dello stabile ove poco prima era stato visto uscire. Gli accertamenti condotti presso l’abitazione dell’uomo ha permesso di scoprire la presenza di una pistola revolver lanciarazzi risultata essere un’arma clandestina poiché non conforme ai requisiti balistici in vigore; dopo ulteriori approfondimenti estesi a tutti i locali dell’abitazione sono state anche recuperate cartucce a salve anch’esse illegalmente detenute.

I Carabinieri, terminata l’attività di polizia, hanno sequestrato l’arma e le munizioni scoperte poiché tutte illegalmente detenute, per poi accompagnare D.C. presso i loro uffici per identificarlo compiutamente.

Quindi – fatta salva la presunzione di innocenza – i militari hanno proceduto all’arrestato in flagranza di reato dell’uomo per detenzione dell’arma clandestina e delle munizioni, sottoponendo il tutto a sequestro.

Terminati gli atti di rito, l’uomo è stato poi condotto presso la sua abitazione in regime degli arresti domiciliari in attesa delle determinazioni della competente Autorità Giudiziaria.

Salva